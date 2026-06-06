Лунін: «На наступний збір вже не має бути ніяких проблем»
Воротар прокоментував слова Андреа Мальдери
близько 3 годин томуПідписатися в
Голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін підтвердив слова головного тренера збірної України Андреа Мальдери щодо причин своєї відсутності у національній команді. Слова наводить ua.tribuna.com.
Воротар зазначив, що пропустить червневий спаринг через клубні питання, проте розраховує повернутися до табору синьо-жовтих під час наступного міжнародного вікна.
Так, на жаль [не вдасться приєднатися до збірної України]. Як сказав Андреа Мальдера – там певні моменти з клубом, через які не зміг приїхати. На наступний збір вже не має бути ніяких проблем.
Товариська зустріч між збірними Данії та України відбудеться у неділю, 7 червня, в Оденсе. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.
Відомо, хто обслужить матч між Данією та Україною.