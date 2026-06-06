Денис Сєдашов

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера на пресконференції повідомив про зміни у складі команди перед товариським матчем проти Данії. Півзахисник Руслан Маліновський та захисник Ілля Забарний, які пропустили попередню гру з Польщею (2:0), вийдуть на поле з перших хвилин.

— Чи можемо ми очікувати зміни у стартовому складі завтра порівняно з матчем проти Польщі?

— Можу сказати, що Маліновський і Забарний гратимуть у стартовому складі.

Товариська зустріч між збірними Данії та України відбудеться у неділю, 7 червня, в Оденсе. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.

Збірна України прибула на матч проти Данії. Фото.