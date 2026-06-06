Денис Сєдашов

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера на прессконференції розповів про кадрову ситуацію в команді напередодні товариського матчу проти збірної Данії. Фахівець пояснив причину відсутності голкіпера Андрія Луніна, а також повідомив про пошкодження у двох гравців.

За словами наставника, невиклик воротаря мадридського Реала пов'язаний суто з внутрішніми клубними питаннями, а не з проблемами зі здоров'ям.

Лунін хотів приїхати, я з ним спілкувався по телефону, в нього немає жодних травм, є певні проблеми в його клубі. Немає нічого серйозного, але просто не співпали деякі деталі, і ми разом вирішили, що він не приїде. Йому, звісно, було дуже шкода. Андреа Мальдера

Товариська зустріч між збірними Данії та України відбудеться у неділю, 7 червня, в Оденсе. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.

Відомо, хто обслужить матч між Данією та Україною.