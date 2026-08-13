Павло Василенко

Український голкіпер Андрій Лунін допоміг Реалу здобути Трофей Терези Еррери у матчі проти Депортіво, віддавши 50-метрову результативну передачу на Браїма Діаса.

Sport.es оцінив гру Луніна на 6/10 та відзначив його перспективи у боротьбі за місце в основі.

«Українець має всі шанси заявити про себе як про реальну альтернативу Куртуа, коли Реал усвідомить, що йому доведеться шукати надійну заміну для найкращого воротаря, якого він коли-небудь мав».

Контракт українського голкіпера з мадридським клубом розрахований до 30 червня 2030 року. Transfermarkt оцінює 27-річного Луніна у 12 мільйонів євро.

Голкіпер виступає за Реал із літа 2018 року, коли перебрався до Мадрида з луганської Зорі за 8,5 мільйона євро. За іспанський гранд українець провів 74 матчі, пропустив 91 гол і 23 рази залишав свої ворота «сухими».