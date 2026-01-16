Мадридський Реал сенсаційно програв Альбасете з рахунком 2:3 у поєдинку Кубка Іспанії, який став першим офіційним матчем Альваро Арбелоа біля керма команди.

Святослав Козловський, син засновника ФК Рух Григорія Козловського, вказав на головного винуватця невдачі столичного гранда. Ексфутболіст жовто-чорних висловив жорстку критику на адресу українського голкіпера Андрія Луніна.

«Подивився я, як Лунін пропускав голи. Ну, це просто ганчірка у воротах. Перший гол...Стоїть дивиться – навіть руху ніякого не зробив. Третій – взагалі ганчірка. Порожні ворота, можна сказати.

Ось що буває, коли немає ігрової практики. Коли ти в Реалі граєш, то маєш виходити і показувати рівень Реалу. Після цього матчу зроблять висновки і він більше не зіграє. Лунін – все. Лунін в Реалі – все. Закінчили», – сказав Святослав у своєму Інстаграм.