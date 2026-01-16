Козловський — про виступ Луніна у кубковому матчі за Реал: «Це просто ганчірка у воротах»
Святослав вважає, що Андрій більше не зіграє за Реал
близько 2 годин тому
Мадридський Реал сенсаційно програв Альбасете з рахунком 2:3 у поєдинку Кубка Іспанії, який став першим офіційним матчем Альваро Арбелоа біля керма команди.
Святослав Козловський, син засновника ФК Рух Григорія Козловського, вказав на головного винуватця невдачі столичного гранда. Ексфутболіст жовто-чорних висловив жорстку критику на адресу українського голкіпера Андрія Луніна.
«Подивився я, як Лунін пропускав голи. Ну, це просто ганчірка у воротах. Перший гол...Стоїть дивиться – навіть руху ніякого не зробив. Третій – взагалі ганчірка. Порожні ворота, можна сказати.
Ось що буває, коли немає ігрової практики. Коли ти в Реалі граєш, то маєш виходити і показувати рівень Реалу. Після цього матчу зроблять висновки і він більше не зіграє. Лунін – все. Лунін в Реалі – все. Закінчили», – сказав Святослав у своєму Інстаграм.