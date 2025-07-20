Колишній нападник збірної України Артем Мілевський розкритикував голкіпера мадридського Реала та національної збірної Андрія Луніна за те, що той відвідав вечір боксу в Лондоні, де виступав Олександр Усик.

Лунін став одним із глядачів гучного поєдинку, в якому Усик нокаутував британця Деніеля Дюбуа в п’ятому раунді та об’єднав усі чотири чемпіонські пояси у надважкій вазі.

Таку поведінку воротаря не оцінили й деякі підписники Telegram‑каналу Милевського. Вони звернулися до Артема з проханням прокоментувати, чому футболіст, який не потрапляє до складу Реала, замість тренувань полетів до Лондона.

Відповідь Мілевського була емоційною:

– Та вони живуть там в Європі, у них все рівно. Туди‑сюди літають, клас. Війна закінчиться – приїдуть: Ось, ми прилетіли додому.

Також Мілевський пройшовся по Денису Бойку.