Лунін – у старті Реалу на матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів з Баварією
Українець зіграє з перших хвилин у першій зустрічі 1/4 фіналу з мюнхенцями
близько 2 годин тому
Фото: Реал
7 квітня відбудеться перший матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів між Реалом та Баварією.
Голкіпер збірної України Андрій Лунін вийде на зустріч у старті. Востаннє у ЛЧ українець грав у матчі-відповіді 1/8 фіналу з Манчестер Сіті, коли замінив травмованого Тібо Куртуа.
Нагадаємо, що напередодні Лунін як капітан вивів «вершкових» на гру Ла Ліги.
