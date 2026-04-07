Олег Шумейко

7 квітня відбудеться перший матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів між Реалом та Баварією.

Голкіпер збірної України Андрій Лунін вийде на зустріч у старті. Востаннє у ЛЧ українець грав у матчі-відповіді 1/8 фіналу з Манчестер Сіті, коли замінив травмованого Тібо Куртуа.

Нагадаємо, що напередодні Лунін як капітан вивів «вершкових» на гру Ла Ліги.