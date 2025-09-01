Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам наголосив, що саме Україна є найсерйознішим суперником його команди у кваліфікації до ЧС-2026. За словами наставника, колектив Сергія Реброва має в своєму розпорядженні низку дуже якісних гравців.

«Я отримав звіт від нашого оглядача пізно вранці щодо України: це дуже хороша команда з дуже хорошими футболістами, які випромінюють багато енергії, враховуючи ситуацію в їхній країні. Я не хвилююся, але я пильно стежу за цим та їхньою якістю. З усією повагою до Азербайджану та Ісландії, Україна є найскладнішим суперником у групі», – цитує Дешама L'ÉQUIPE.

Нагадаємо, що свій шлях у відборі синьо-жовті розпочнуть 5 вересня матчем проти Франції у Вроцлаві (Польща). У групі D, окрім цих збірних, також зіграють Ісландія та Азербайджан. Раніше повідомлялося, що жеребкування фінальної стадії чемпіонату світу-2026, який приймуть США, Канада та Мексика, відбудеться 5 грудня у Вашингтоні.

Раніше повідомлялося, що Франція перед матчем з Україною може втратити двох ключових оборонців.