Павло Василенко

Національна збірна України офіційно розпочала підготовку до двох стартових матчів відбору чемпіонату світу-2026 проти Франції (5 вересня, Вроцлав) та Азербайджану (9 вересня, Баку).

До складу національної команди у польському місті Опалениці приєдналися три гравці, які належать іноземним клубам: Георгій Судаков (Бенфіка), Владислав Ванат та Віктор Циганков (обидва – Жирона), повідомляє пресслужба УАФ.

Після зустрічі з Францією синьо-жовті продовжать підготовку в Польщі, а вже 7 вересня відправляться до Баку.

Нагадаємо, відбірковий турнір ЧС-2026 у європейській зоні триватиме з березня 2025-го до березня 2026 року. За підсумками двох раундів команди змагатимуться за 16 путівок на мундіаль.