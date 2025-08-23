Головний тренер Карпат Владислав Лупашко висловив думку про важливість психологів для роботи з новим поколінням футболістів.

Робота з психологами? Я сказав, що на нас може чекати «еволюція», але напевно, все-таки правильніше сказати «велика зміна». Велика зміна і покращення. Бо дійсно сучасна молодь потребує роботи з психологами, бо вони трошки інші – вони трошки м’якіші, вони вимагають до себе більшої уваги, вони більш тендітні.

Це нормально це не погано. Ми дуже часто також про це чуємо, що вони вже зомбі, телефонні зомбі. Але це такий час, і ти маєш дітей, так само бачиш, або родичів маленьких, сестер, братів, і за ними слідкуєш, що це нормально.

Ми просто маємо також еволюціонувати – і психологи можуть допомогти в цьому, зробити цю інтеграцію, зробити різницю в розумінні світоглядів трошки меншою. Я вважаю, що це дуже-дуже потрібно, і, напевно, наступний крок – коли в нас дійсно масово почнуть з’являтися психологи.