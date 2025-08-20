Кубок Львову? Карпати спростили собі завдання вийти до 1/16 фіналу
До Львова завітає дебютант Другої ліги
близько 1 години тому
Фото - Карпати Львів
Карпати на клубних ресурсах повідомили, що за згодою обох клубів номінально гостьовий матч 1/32 фіналу Кубка України проти Пенуела пройде у Львові.
Новачок Другої ліги погодився на пропозицію Карпат зіграти кубковий матч у Львові, попри те, що за регламентом приймаючою стороною є клуб нижчий за класом.
Таким чином, Карпати зробили своїм шанувальникам подарунок до Дня незалежності України.
Стали відомі дати і час початку всіх матчів 1/32 фіналу Кубка України.