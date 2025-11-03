Павло Василенко

Французький вінгер Усман Дембеле знову готовий допомогти ПСЖ у матчі Ліги чемпіонів проти Баварії. Про це повідомив головний тренер парижан Луїс Енріке.

Чинний володар «Золотого м’яча» нещодавно повернувся після травми, отриманої у вересні в поєдинку відбору до чемпіонату світу проти України.

Останнім часом Дембеле поступово повертається до гри – тричі виходив на заміну у чотирьох попередніх матчах ПСЖ. Після перемоги над Ніццою (1:0) камери зафіксували, як футболіст торкається задньої поверхні стегна, обговорюючи біль з партнером.

Втім, Луїс Енріке запевнив:

«Я ніколи не ризикую з жодним гравцем. Усман у формі, пройшов усі тренування за останні два тижні та готовий грати. Завтра вирішимо, скільки часу він проведе на полі».

Повернення Дембеле може стати ключовим фактором у битві ПСЖ із мюнхенською Баварією за перше місце у групі. Поєдинок відбудеться у вівторок, 4 листопада.