Дембеле: «Продовжимо боротися, щоб потрапити до топ-8»
ПСЖ у феєричному матчі здолав Байер
близько 2 годин тому
Усман Дембеле / фото - Getty
ПСЖ здобув упевнену перемогу над Байером із рахунком 7:2 у третьому турі Ліги чемпіонів сезону 2025/2026. Після матчу своїми враженнями поділився французький нападник Усман Дембеле.
Я дуже, дуже щасливий. Хочу ще більшого. Зроблю все можливе, щоб приносити ПСЖ перемоги. Ми провели чудовий матч. Позаду три гри та три перемоги — ми на вершині таблиці. Знаємо, що попереду складні поєдинки, але продовжимо боротися, щоб потрапити до топ-8, — сказав Дембеле в коментарі офіційному сайту УЄФА.
Після цієї перемоги ПСЖ має дев’ять очок і очолює зведену таблицю Ліги чемпіонів. Байер, маючи лише два бали, наразі залишається поза зоною плейоф.
Поділитись