Сергій Разумовський

В 11-му турі французької Ліги 1 ПСЖ удома мінімально переграв Ніццу.

Парижани довго не могли зламати оборону суперника. Дотиснути його вдалося лише в компенсований час: на 90+4-й хвилині вирішальний м’яч забив Рамуш.

Захисник господарів Ілля Забарний провів повний матч та отримав жовту картку. За підсумками зустрічі українець отримав найнижчу оцінку в складі команди — 6.7. На його рахунку 90 з 93 точних передач, але лише дві з семи виграні дуелі.

ПСЖ набрав 24 очки та вийшов в одноосібні лідери турнірної таблиці. Найближче до команди українця може підібратися Монако (20), що грає проти ФК Париж.

Ліга 1, 11-й тур

ПСЖ – Ніцца 1:0

Гол: Рамуш, 90+4

ПСЖ: Шевальє, Мендеш, Пачо, Забарний, Хакімі — Невеш (Руїс, 65), Вітінья, Заїр-Емері (Дембеле, 72) — Барколя (Лі Кан Ін, 65), Маюлу (Рамуш, 72), Кварацхелія

Ніцца: Діуф, Оппонг, Ба, Менді — Бар, Луше (Самед, 84), Будауї, Абді — Сансон (Вангутт, 71) — Янссон (Діоп, 46/Бога, 71)), Гувея

Попередження: Забарний (63), Кварацхелія (78), Лі Кан Ін (87) – Ба (27)

Огляд матчу буде доступний на сторінці події ПСЖ – Ніцца.