Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке має намір і надалі довіряти українському захиснику Іллі Забарному, незважаючи на його невдалий виступ у матчі Ліги чемпіонів проти леверкузенського Баєра, повідомляє L'Equipe.

За даними джерела, іспанський наставник, як і раніше, вірить у потенціал 23-річного футболіста і дав зрозуміти, що не збирається змінювати свої плани щодо його ролі в команді. Енріке продовжить надавати Забарному ігровий час та розраховувати на нього надалі.

Крім того, тренер вважає, що нестабільний початок сезону пов'язаний із підвищеним навантаженням – Ілля зіграв надто багато матчів як за ПСЖ, так і за збірну України.