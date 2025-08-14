Павло Василенко

ПСЖ розпочав сезон з перемоги в Суперкубку Європи. Парижани перемогли Тоттенгем по пенальті після того, як англійська команда вела 2:0 до 80-ї хвилини. Завдяки цьому успіху Луїс Енріке поповнив свій актив ще одним трофеєм.

Іспанський тренер продовжує творити історію з ПСЖ. У 2025 році він вже має п'ять трофеїв, вигравши требл у Франції (чемпіонат, Кубок та Кубок ліги), а також два європейські трофеї (Ліга чемпіонів та Суперкубок Європи).

Могло бути шість, якби ПСЖ виграв Клубний чемпіонат світу, але програв фінал Челсі. Однак французи та Луїс Енріке можуть досягти цієї цифри в грудні, якщо виграють Міжконтинентальний кубок.

Енріке досяг цього подвигу вдруге у своїй кар'єрі, 10 років потому. У 2015 році, очолюючи Барселону, він виграв чемпіонат Іспанії, Кубок Іспанії, Лігу чемпіонів, Суперкубок Європи та Клубний чемпіонат світу.