Павло Василенко

Мадридський Реал вже підтвердив, що не відвідає гала-концерт «Золотий м'яч» наступного понеділка, який відбудеться в паризькому театрі Шатле. Суперечка минулого року, коли делегація Королівського клубу відмовилася від поїздки в останню хвилину, дізнавшись, що переможцем став не Вінісіус Жуніор, а Родрі з Манчестер Сіті, продовжує мати наслідки, оскільки бойкот триває цього року.

Цей бойкот церемонії, організованої France Football, охоплює як гравців, так і головного посла французького футболу в Іспанії та в усьому світі Кіліана Мбаппе. У заявах для CBS після матчу Ліги чемпіонів, які цитують кілька французьких ЗМІ, гравець підтвердив, що сподівається на перемогу вінгера ПСЖ Усмана Дембеле та що він дивитиметься церемонію з дому.

«Щоб виграти, потрібно вигравати трофеї, тому я маю допомогти своєму клубу виграти, а потім побачимо. Я був би радий, якби Дембеле переміг, бо він мій друг, і я підтримував його з самого початку. Я дивитимуся по телевізору і сподіваюся, що він переможе», – прокоментував він.

Мбаппе знає, що він не переможе. Як і два інші номінанти серед 30 кандидатів – Джуд Беллінгем та Вінісіус, які також не будуть присутні на гала-вечорі в Парижі.

Кіліан чудово розпочав сезон і вже думає про те, як потрапити до числа фаворитів наступного сезону. Для найкращого гравця світу минулого сезону очевидно, що нападник, який завершив сезон із 44 голами в 59 іграх, заважає той факт, що він не вигравав з Реалом такі головні титули, як Ла Ліга, Ліга чемпіонів чи Кубок Короля.