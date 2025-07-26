Павло Василенко

Луїс Суарес змінить кольори клубу. Однак до Португалії переїжджає не легенда збірної Уругваю, а колумбієць з Альмерії.

Суарес провів значну частину своєї кар'єри в Іспанії, раніше представляючи Хімнастик, Сарагосу та Гранаду.

У січні 2023 року нападник перейшов до Альмерії, яка взяла його в оренду, а потім викупила у Марселя за 8 мільйонів євро.

Останніми місяцями гравець регулярно з'являвся у другому іспанському дивізіоні. Минулий сезон Суарес завершив з 31 голом та вісьмома результативними передачами у 43 матчах.

Луїс Суарес тепер перейде до лісабонського Спортінга. Інсайдер Ніколо Скіра повідомив, що Лісабонський клуб близький до трансферу з Альмерією за 20 мільйонів євро. Очікується, що гравець підпише п'ятирічний контракт із чемпіоном Португалії.

Суарес, ймовірно, розглядається як наступник Віктора Дьокереша. Шведський нападник незабаром підпише контракт з лондонським Арсеналом.