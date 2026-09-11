Лужний визначився з помічниками у збірній України
Джерело розкрило деталі
Новий головний тренер збірної U19 Олег Лужний сформував штаб. За інформацією ТаТоТаке, до нього увійшли: асистент Ігор Єрмаков (екстренер Інгульця, Карпат), тренер по фітнесу Віталій Мандзюк (Колос), тренер по роботі з воротарями Віталій Рева (куратор голкіперів в інституті збірних УАФ), а також аналітик Максим Свірський (Олександрія).
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200% *На сайт
ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023). Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.
Перший збір, а також офіційні матчі нова команда проведе на товариському турнірі в Іспанії (24-го, 27-го та 30 вересня) проти збірних Швеції, Німеччини та Шотландії.