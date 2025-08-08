Півзахисник житомирського Полісся Богдан Лєднєв зазначив, що команда видала відмінний поєдинок проти Пакшу (3:0), проте назвав його лише першим таймом протистояння, адже попереду ще зустріч у відповідь.

Гравець також проаналізував гру угорського суперника та розповів, за рахунок яких чинників колектив Руслана Ротаня зумів переграти Пакш. За словами Леднєва, навіть маючи солідну перевагу, футболісти Полісся підійдуть до матчу-відповіді з максимальною мотивацією.