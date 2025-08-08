Лєднєв - про перемогу Полісся над Пакшем: «Вийшов класний матч»
Хавбек задоволений грою команди
близько 1 години тому
Півзахисник житомирського Полісся Богдан Лєднєв зазначив, що команда видала відмінний поєдинок проти Пакшу (3:0), проте назвав його лише першим таймом протистояння, адже попереду ще зустріч у відповідь.
Гравець також проаналізував гру угорського суперника та розповів, за рахунок яких чинників колектив Руслана Ротаня зумів переграти Пакш. За словами Леднєва, навіть маючи солідну перевагу, футболісти Полісся підійдуть до матчу-відповіді з максимальною мотивацією.
«Вийшов класний матч. Я задоволений, що команда перемогла, але це перша гра тільки, в нас ще є друга. Так що сьогодні ми задоволені, але вже налаштовуємося на наступну гру.
Це міцна команда, яка грає за рахунок фізичної сили. Ми, в принципі, були до цього готові, і я вважаю, що сьогодні команда дуже добре зіграла.
Ми вийшли з перших хвилин заряджені на боротьбу, на гру з м’ячем. Так що я вважаю, що, в принципі, гра нам вдавалася, могли ще забити. Добра гра з нашої сторони, але не треба розслаблятися, на другу гру треба з ще більшим зарядом виходити.
Ми задоволені таким рахунком, але все одно, ще раз повторюся, ми маємо виходити ще більше мотивовані на 2-й матч, тому що вони гратимуть удома при вболівальниках, і їм це додасть заряду, плюс рахунок 3:0 даватиме їм мотивацію йти вперед, а ми маємо не поступитися в цьому», - сказав хавбек для пресслужби клубу.
