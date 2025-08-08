Наставник житомирського Полісся Руслан Ротань розповів про свої враження після переконливої перемоги своєї команди над угорським Пакшем (3:0) у першому матчі кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

«Емоційний матч. Я дуже задоволений, що з результатом є і якість гри. Це, мабуть, найбільше радує. Я хлопцям сказав, що це лише перший тайм. Нас в Угорщині чекає дуже тяжкий матч. Якщо брати загалом сьогоднішню гру, то може здатися, що вона була легка за рахунком, але енергозатратна – 100%.

Сьогодні дуже багато було боротьби, багато підборів, але я задоволений, що після того, як ми боролися, вигравали другі м'ячі, що ми грали на м'ячі, розставлялися, були в структурі. Цей факт радує.

Єдине, що трошки, я хлопцям також це сказав, засмутився через те, що після 3:0 ми почали балуватися. Не розвивати, а десь моменти, якими потрібно вбивати цю гру, ми трошки почали балуватися.

І цей факт трошки розчаровує. Але з іншої сторони, хлопці вже розуміють, що вони хочуть отримувати задоволення. Я думаю, що ми на цю тему ще поговоримо», – сказав Ротань.