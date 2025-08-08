Михайло Цирук

Черговий єврокубковий тиждень для України завершився, і за його підсумками головним донором очок у таблицю коефіцієнтів УЄФА несподівано стало житомирське Полісся. Наші гранди, на жаль, перемог не здобули, і якщо гру Динамо ми вже проаналізували, то тепер саме час поговорити про Шахтар. Ну і, звісно, ж про головних героїв тижня - команду Руслана Ротаня.

Після феєричного проходу Бешикташа (4:2; 2:0) багато хто чекав від підопічних Арди Турана продовження феєрії й у протистоянні з номінально скромнішим Панатінаїкосом. Однак не так сталося, як гадалося. Досить обережний та прагматичний суперник став для гірників дуже непростим випробуванням, і загалом гра вийшла рівною: могли реалізувати один з моментів і виграти, але могли й програти.

Перспектива програти цей поєдинок була цілком реальною. Попри те, що протягом більшості ігрового часу ініціативою на полі володів український клуб, останні хвилини матчу повністю були за господарями, і якби не кілька, щонайменше три чудових сейви Дмитра Різника, здійснені в останні 10 хвилин поєдинку, то у Кракові помаранчево-чорними довелося б відігруватися.

Найкращу нагоду виграти цей матч греки мали на 80 хвилині, коли Швідерський без фолу прибрав зі свого шляху Матвієнка та опинився на самоті перед воротами українського голкіпера, однак пробив так, що у Різника залишалися шанси на порятунок своєї команди, і він ними блискуче скористався.

Звісно, були свої шанси у цьому матчі й у Шахтаря. У першому таймі хороші моменти мали Аліссон та Марлон Гомес, який мав шанс встигнути на добивання після невпевненої гри голкіпера суперника. А в другому стався найбільш суперечливий епізод матчу, коли Палмер-Браун поштовхом у корпус у власному штрафному зупинив спробу Егіналду вийти віч-на-віч з воротарем. Цей момент після гри згадував Арда Туран, і в теорії рефері справді мав підстави призначати пенальті. Проте, не призначив.

Загалом нічия - цілком справедливий підсумок цього матчу, і навряд чи якась з команд зможе з цим не погодитися. Як бачимо, легкої прогулянки для Шахтаря з Панатінаїкосом не вийшло, тож для потрапляння до плейоф кваліфікації Ліги Європи ще доведеться попітніти. Та зрештою, головне, аби підсумковий результат цього протистояння був на користь українського клубу.

Звісно, ми сподівалися на те, що Полісся зможе перемогти Пакш, але у те, що це буде настільки впевнено, якщо чесно, не вірилося. Хоча початок гри зовсім не віщував розгрому. Житомиряни, на правах номінальних господарів, розпочали поєдинок активніше та створили кілька непоганих нагод.

Однак на екваторі другого тайму Пакш почав оговтуватися та огризатися. Наприклад, на 32 хвилині угорці мали чудовий шанс, аби виходити вперед. Та коли здавалося, що суперник може перехопити ініціативу в матчі, Полісся раптово прорвало.

На 41 хвилині підопічні Ротаня забили такий простий, але такий потрібний в той момент гол: довга передача вперед, Крушинський дійшов до лицьової лінії та віддав на порожні ворота Андрієвському. А у доданий до першої половини час Лєднєв виконав ідеальну подачу зі штрафного удару на голову Безкоровайному - і це 2:0.

У другому таймі Лєднєв довершив розгром суперника власним голом. У ролі асистента вдруге за матч виступив Крушинський, який красиво накрутив двох суперників на фланзі та прострілив у центр штрафного майданчика, а Богдан з допомогою рикошету переправив мʼяч у ворота.

Отож, це дуже приємні та комфортні 3:0, які дозволяють Поліссю потихеньку починати думати про протистояння з Фіорентиною у плейоф. Тепер залишається лише спокійно довести справу до кінця на полі суперника, і сподіваємося, що у підопічних Руслана Ротаня за тиждень вийде це зробити.

