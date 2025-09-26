Михайло Цирук

Настали чергові вихідні, а це означає, що саме час виділити для себе головні матчі футбольного вікенду, щоб не пропустити все найцікавіше. Пропонуємо до вашої уваги добірку топових поєдинків, які не дадуть вам занудьгувати у вільний час.

Субота: мадридське дербі та старт України на ЧС

14:30 Брентфорд - Ман Юнайтед

Програму шостого туру АПЛ відкриватиме матч за участі Брентфорда нашого Єгора Ярмолюка. У суперниках - Манчестер Юнайтед, у матчі з яким претендувати на очки все ще може будь-хто. Однак і у бджіл поки не все гаразд: у чемпіонаті не можуть перемогти вже три матчі поспіль, та й загалом здобули тільки одну перемогу над кризовою Астон Віллою. Чи вдасться лондонському клубу перервати цю серію?

Прогноз ХSPORT.ua - Ман Юнайтед не програє

17:00 Кристал Пелас - Ліверпуль

Майбутній суперник Динамо у Лізі конференцій перед зустріччю з киянами пройде випробування Ліверпулем, який на старті сезону вже обіграв у матчі за Суперкубок Англії. Червоні здобули в чемпіонаті 5 перемог з 5, однак і Пелас наразі не програв жодного матчу в сезоні, та досить несподівано тримається серед лідерів турнірної таблиці, посідаючи пʼяте місце. Можливо, амбітна команда Гласнера зможе створити проблеми й для чемпіона?

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Ліверпуля

17:15 Атлетико - Реал

Провальний старт сезону у виконанні матрацників промовисто натякає, що цього разу фаворит протистояння доволі очевидний, і це, як ми розуміємо, не команда Дієго Сімеоне. Однак у кожному подібному випадку не втомлююся повторювати, що дербі - це завжди особливий матч, який можна розглядати поза контекстом решти сезону.

Такий поєдинок стоїть окремо від усіх інших, і в цій окремій історії, тривалістю трохи більше ніж 90 хвилин, усе може скластися максимально неочікувано та непередбачувано. Чим же завершиться чергова дуель столичних клубів та чи буде вийде вона результативною, як це часто бувало останнім часом?

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Реала

19:00 Ювентус - Аталанта

Досить цікавим обіцяє вийти протистояння другої та пʼятої команд Серії А. Ювентус цього сезону поки не програвав, і має в активі три перемоги та дві нічиїх: видовищні 4:4 з Боруссією Дортмунд у ЛЧ, а також осічку з Вероною в останньому поєдинку чемпіонату.

У Аталанти ж справи трохи гірші: у чемпіонаті втратили очки вже двічі, а на старті Ліги чемпіонів розгромно поступилися ПСЖ (0:4). Але загалом ситуація в турнірній таблиці для бергамасків поки контрольована - пʼята позиція та лише 4 бали відставання від лідера. Чи вдасться трохи скоротити цю відстань за підсумками пʼятого туру?

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Ювентуса

19:30 Ноттінгем - Сандерленд

Олександр Зінченко ще жодного разу не здобував перемогу разом із Ноттінгемом, і має непоганий шанс зробити це у матчі з вічним новачком ліги Сандерлендом. Проте й чорні коти розпочали сезон досить непогано: у пʼяти матчах здобули цілком робочі для аутсайдера 8 очок, а останньої та єдиної поразки в лізі зазнавали ще 23 серпня. Тож цей матч навряд чи стане легкою прогулянкою для лісників.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Ноттінгема

22:00 Вільярреал - Атлетік

Цікавою має вийти й зустріч третьої та пʼятої команд іспанської Ла Ліги. Вільярреал здобув у шести матчах чемпіонату чотири перемоги, і попереду нього в таблиці наразі лише гранди - Реал та Барселона. Атлетік же втратив трохи більше, програвши Алавесу (0:1) та Валенсії, а в останньому турі не зміг впоратися з проблемною Жироною (1:1). Можливо, саме у грі з жовтою субмариною баскам вдасться повернутися на переможний шлях?

Прогноз ХSPORT.ua - Вільярреал не програє

22:05 ПСЖ - Осер

Не має виникнути проблем у цьому турі у ПСЖ Іллі Забарного. Підопічні Луїса Енріке прийматимуть на своєму полі скромний Осер, і цей матч стане чудовою нагодою реабілітуватися за дуже несподівану поразку від Марселя (0:1) в минулому турі. Чи візьме участь у цій грі наш Ілля Забарний?

Прогноз ХSPORT.ua - перемога ПСЖ

23:00 Південна Корея U-20 - Україна U-20

На щастя для нас, серед 24-х учасників чемпіонату світу 2025 у віковій категорії U-20 знайшлося місце і збірній України, яка проводитиме свій матч проти Південної Кореї вже у перший змагальний день. З цим суперником збірна України U-20 дуже добре знайома.

Хоча, в молодіжному футболі поняття знайомий суперник взагалі дуже умовне, адже з року в рік тут грають різні покоління футболістів. Саме проти Кореї наша команда грала у тріумфальному фіналі ЧС-2023 (3:1), коли дубль Супряги та гол тепер уже грузина Цитаїшвілі допомогли підопічним Олександра Петракова здобути історичне золото. Сподіваємося, цього разу все знову завершиться перемогою синьо-жовтих.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога України

Неділя: Матчі лідерів Серії а та Ліги 1

16:00 Рома - Верона

Рома Артема Довбика повинна спокійно здобувати перемогу у матчі з 15-ю командою чемпіонату. Щоправда, участь самого українця, а точніше вихід у старті, знову під великим питанням. Довбик отримав свій шанс з перших хвилин матчу Ліги Європи проти Ніцци (2:1), однак розпорядився ним так собі, тож імовірність того, що Гасперіні почне довіряти йому більше, поки не дуже висока.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Роми

18:15 Лілль - Ліон

У французькій Лізі 1 цього туру зустрінуться третя та пʼята команди. Лілль здобув перемоги у трьох з пʼяти матчів чемпіонату, а Ліон взагалі прпустився лише однієї осічки в сезоні, і має стільки ж очок, скільки й інші лідери таблиці - Монако, ПСЖ та Страсбург. Чи вдасться ткачам не відпустити конкурентів і після цього поєдинку?

Прогноз ХSPORT.ua - Лілль не програє

21:45 Мілан - Наполі

Дуже гаряче має бути у центральному протистоянні пʼятого туру Серії А між Міланом та Наполі. Россонеррі йдуть у чемпіонаті з серією з чотирьох сухих перемог, а Наполі взагалі має стовідсотковий показник набраних очок. Тож чекаємо на неймовірний вечір футболу на Сан Сіро.

Прогноз ХSPORT.ua - нічия

