Коментатор і телеведучий Ігор Циганик на своєму YouTube-каналі оділився очікуваннями від матчів Динамо в плей-офф кваліфікації Ліги Європи.

Я був переконаний, що Динамо було фаворитом поєдинку проти Пафоса. І букмекери були, і всі були переконані, тому що як би там не було, але, ну, команда повинна тримати якусь певну марку.

Динамо дуже погано відпрацювало два матчі. З кожним наступним таймом грало все гірше і гірше. Я не знаю, що буде з Маккабі Т-А. Пафос з Маккабі грав дуже непросто. А нас вони розібрали просто на запчастини. Тому хто його знає, як воно складеться

Зараз від Динамо можна очікувати все, що хочеш. Я не хочу зараз бути якимось таким, знаєте, навіть десь трошки ідіотичним якимись такими моментами, що «та ми точно, та ми все зробимо». Я не впевнений, - сказав Циганик.