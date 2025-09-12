Резидент УПЛ ТБ, віцечемпіон молодіжного Євро-2006 у складі збірної України Максим Фещук в інтерв'ю XSPORT поділився враженнями від гри збірної України на старті кваліфікації ЧС-2026.

Наставник першолігового Фенікса-Маріуполь розповів, як результати матчів проти Франції (0:0) та Азерьайджану (1:1) вплинуть на шанси зачепитись за стикові матчі.

– Максиме, в Баку ви очікували побачити інший результат?

– Я був абсолютно впевнений, що ми обіграємо Азербайджан. Поле, на якому грали команди в Баку нагадувало рівень нашої Другої ліги. Результат прикрий, але закономірний. Багато чого не вистачило нашим, щоб закрити питання про переможця.

Азербайджан силова команда, з хорошими фізичними та бійцівськими даними. Вони здобули те, що хотіли.

– Грати два матчі в спарці завжди було проблематично, але не скажеш, що Азербайджан показав щось таке, до чого не були готовими.

– Азербайджан грав так само, як і при Сантушу. Просто б'ють вперед. Важко ламати насичену оборону. Зараз після гри можна сидіти і розповідати, що можна було б в 2 форварда зіграти. Такий футбол важко дивитись. Багато було браку. Командної майстерності не вистачило, тоді як суперник з нічого забиває нам гол.

Гол Судакова чимось нагадав мені гол Олісе в наші ворота.

Мало було моментів, коли десь могли потягнути на себе. Потрібно було більше створювати моментів, як черпак на Зубкова. Такі моменти потребують розуміння ігрових епізодів, щоб за рахунок того продавлювати таких опонентів.

– Ванат перемудрив в епізоді з пенальті?

– На його б місці я б так само робив, але там і близько не було пенальті. Влад зі своєю швидкістю дуже серйозно заповнює простір. Конкретно в тому епізоді першим на м'ячі був воротар Азербайджана.

– Поява новачка в Жироні у старті виправдала себе?

– Задум зрозумілий і десь він мав вплив, але важко було десь знайти свій момент. В такій ситуації Довбик за рахунок габаритів теж напрошувався, але і гра в 2 нападники цілком мала право на життя.

– Поява з перших хвилин новачків Очеретька і Бондаренка була виправданою?

– Логіка дуже проста. Ми побачили повністю центральну вісь Шахтаря, яка опиналась у звичній для себе ситуації в чемпіонаті України. Є зіграність і розуміння на автоматизмі. Ті гравці, які проходили збори з Тураном, повинні були підтримувати високу інтенсивність, щоб суперник посипався. На жаль, цього разу не спрацювало.

Але я не можу порівняти Азербайджан з будь-якою командою УПЛ середньої руки. Щоб в одній команді була велика кількість гравців силового характеру.

– Нічиєю в Баку Україна вистрілила собі в ногу?

– Це могло бути пострілом в голову, якби ми боролись за перше місце. Ми не є зараз настільки силовою командою, щоб на такому полі протискати суперника, як Азербайджан.

– Критика на адресу Сергія Реброва є справедливою?

– Це абсолютно нормальне явище. Для нас нічого не змінюється. Лобові ігри з Ісландією будуть ключовими в боротьбі за друге місце.

