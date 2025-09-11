Сергій Стаднюк

Завершилася міжнародна пауза. П'ятниця, 12 вересня, розпочне перший клубний футбольний вікенд місяця.

У Першій лізі відбудуться два матчі 6-го туру. О 13:00 Поділля вдома прийме Пробій – обидві команди прагнуть відштовхнутися від дна турнірної таблиці й покращити свої позиції. А вже о 15:00 Буковина зустрінеться з Черніговом у поєдинку, який не має стати проблемним для чернівчан, що можуть випередити Чорноморець на чолі таблиці. Хоча андердог прагнутиме залишити зону вильоту.

13:00 | Поділля – Пробій. Пряма трансляція

15:00 | Буковина – Чернігів. Пряма трансляція

В українській Прем'єр-лізі розпочнуться баталії п'ятого туру. О 15:30 Олександрія зіграє проти ЛНЗ. Для господарів це шанс набрати перше очко в сезоні. Для гостей – реабілітуватися за поразку в останньому турі перед міжнародною паузою. Ще один поєдинок вечора відбудеться о 18:00 у Рівному, де Верес прийматиме Кудрівку. Господарі розраховують розпочати переможну серію після невдалих ігор на старті, а сенсаційний дебютант прагне довести, що вже готовий нав’язувати боротьбу на найвищому рівні.

15:30 | Олександрія – ЛНЗ. Пряма трансляція

18:00 | Верес – Кудрівка. Пряма трансляція

Європейські чемпіонати подарують уболівальникам одразу кілька яскравих протистоянь. О 21:30 чемпіон Німеччини позаминулого сезон Баєр зустрінеться з Айнтрахтом. О 21:45 стартує матч Ліги 1 між Марселем та Лор'яном. О 22:00 у Прімері Севілья зіграє з Ельче, намагаючись обійти конкурента у турнірній таблиці. Завершить вечір зустріч Бенфіки та Санта-Клари в Португалії. Півзахисник збірної України Георгій Судаков має шанс дебютувати за «орлів», а голкіпер Анатолій Трубін традиційно має зайняти місце у воротах.

21:30 | Баєр – Айнтрахт. Пряма трансляція

21:45 | Марсель – Лор'ян. Пряма трансляція

22:00 | Севілья – Ельче. Пряма трансляція

22:15 | Бенфіка – Санта-Клара. Пряма трансляція