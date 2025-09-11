Форвард грецького Олімпіакосу Роман Яремчук вирушив до України для реабілітації після травми, повідомляє грецьке видання Gazzetta.gr. Нападник пропустить найближчі зустрічі свого клубу та отримав дозвіл тренерського штабу тимчасово залишити Грецію.

Останній матч Яремчук провів 2 серпня у товариській грі з нідерландським Херенвеном. Спроби повернутися до повноцінних тренувань кілька разів виявилися безуспішними через дискомфорт, тому його повернення на поле довелося відкласти. Медична служба клубу вважає, що Роман точно не зіграє у Суперлізі проти Пансерраїкосу 13 вересня та у Лізі чемпіонів проти Пафосу 17 вересня.

У клубі зазначають, що навіть після повного відновлення Яремчук знадобиться час, щоб набрати оптимальну ігрову форму.

