Колишній голкіпер, а нині тренер тернопільської Ниви Юрій Вірт у коментарі Sport.ua поділився думкою про виступи збірної України у матчах проти Франції (0:2) та Азербайджану (1:1) та роботу Сергія Реброва.

Звісно, трапляються випадки, коли, передусім, тренер начудив, але й від гравців також дуже багато залежить. Мені, якщо відверто, теж не завжди зрозуміло чим керується Ребров при запрошенні тих чи інших виконавців. Але це його право, бо саме він – відповідає за результат. З іншого боку, ми ж не володіємо інформацією, що робиться за лаштунками, хоча факти – вперта річ: гра української збірної, дійсно, не справляє цілісного враження.

Відставка Реброва ніякої користі збірній України не принесе. В мене є зауваження щодо комплектування збірної, але за той короткий час, що залишився до жовтневої паузи, викликаної матчами збірних, в нового керманича просто не буде часу для притирання з підопічними. Тому й можна не дочекатися зрушень на краще, – передає слова Вірта sport.ua.