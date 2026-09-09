Павло Василенко

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера вже наступного тижня планує оголосити заявку на матчі Ліги націй – 16 вересня. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Для української команди та її вболівальників майбутній відрізок стане особливим, адже збірній доведеться провести одразу чотири матчі в межах одного турнірного відрізка. Такий формат стане новим випробуванням для команди Мальдери.

«У середу, 16 вересня, у Львові відбудеться пресконференція головного тренера національної збірної України Андреа Мальдери напередодні старту в новому розіграші Ліги націй УЄФА. Головна тема: довгоочікуване оголошення списку гравців, які захищатимуть синьо-жовті кольори. Попереду на нашу команду чекають одразу чотири важливі поєдинки турніру», – йдеться у заяві пресслужби УАФ.

25.09.26 Угорщина – Україна

28.09.26 Грузія – Україна

02.10.26 Україна – Угорщина

05.10.26 Україна – Північна Ірландія

Очікується, що до розташування національної команди повернеться Михайло Мудрик. Вінгер може отримати черговий виклик від Мальдери та знову допомогти збірній у важливих матчах Ліги націй.

Також шанс потрапити до заявки може отримати форвард Данило Сікан, який виступає за Андерлехт.