Мальдера готує заявку збірної України. Відомо, коли тренер назве склад на матчі Ліги націй
Чекати залишилося недовго
Головний тренер збірної України Андреа Мальдера вже наступного тижня планує оголосити заявку на матчі Ліги націй – 16 вересня. Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Для української команди та її вболівальників майбутній відрізок стане особливим, адже збірній доведеться провести одразу чотири матчі в межах одного турнірного відрізка. Такий формат стане новим випробуванням для команди Мальдери.
«У середу, 16 вересня, у Львові відбудеться пресконференція головного тренера національної збірної України Андреа Мальдери напередодні старту в новому розіграші Ліги націй УЄФА.
Головна тема: довгоочікуване оголошення списку гравців, які захищатимуть синьо-жовті кольори. Попереду на нашу команду чекають одразу чотири важливі поєдинки турніру», – йдеться у заяві пресслужби УАФ.
- 25.09.26 Угорщина – Україна
- 28.09.26 Грузія – Україна
- 02.10.26 Україна – Угорщина
- 05.10.26 Україна – Північна Ірландія
Очікується, що до розташування національної команди повернеться Михайло Мудрик. Вінгер може отримати черговий виклик від Мальдери та знову допомогти збірній у важливих матчах Ліги націй.
Також шанс потрапити до заявки може отримати форвард Данило Сікан, який виступає за Андерлехт.
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