Денис Сєдашов

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера на YouTube-каналі Гливинський Pro Sport розповів про своє ставлення до українських традицій. Італійський фахівець з'явився на публіці в традиційній вишиванці та зазначив, що цей жест є свідомим виявом поваги до країни.

За словами тренера, національне вбрання він отримав як презент до свого дня народження.

Я дуже поважаю українську культуру. Я мушу поважати і я роблю це, адже знаю, що зараз саме такі особливі дні. Два дні тому був мій день народження і я отримав цю сорочку у подарунок. І це класно. Це прояв поваги людей. І я люблю цю країну. Для мене це нормально. Проте я сподіваюся, що український народ мене прийме. Я його люблю, але ще український народ має мене прийняти. Андреа Мальдера

