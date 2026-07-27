Павло Василенко

Скандал навколо можливого призначення Андреа Пірло головним тренером збірної Італії набирає нових обертів. За інформацією італійських ЗМІ, технічний директор національної команди Паоло Мальдіні готовий подати у відставку, якщо його кандидата не затвердять на посаді.

Мальдіні погодився очолити новостворений технічний напрямок збірної лише за умови, що матиме вирішальний вплив на вибір головного тренера. Після відмов Карло Анчелотті та Хосепа Гвардіоли саме Андреа Пірло став його головним кандидатом.

Однак призначення легендарного ексхавбека опинилося під загрозою через його співпрацю з російською букмекерською компанією Fonbet. Цей факт викликав широкий суспільний резонанс в Італії, а також хвилю критики й навіть погрози судовими позовами у разі офіційного призначення Пірло.

Як повідомляє Gazzetta dello Sport, якщо кандидатуру Пірло остаточно заблокують, Мальдіні може добровільно залишити свою посаду, вважаючи, що його повноваження як технічного директора не поважаються.

Ситуацію ще більше загострила нещодавня заява самого Пірло, який натякнув, що тема його співпраці з російською компанією використовується лише як привід для зриву призначення. Така позиція, за даними ЗМІ, не сподобалася президенту Федерації футболу Італії Джованні Малаго.

Для Мальдіні питання самостійності у прийнятті рішень має принципове значення. Саме через втрату управлінських повноважень він раніше залишив керівну посаду в Мілані. Тепер він готовий повторити цей крок, якщо не зможе реалізувати власне бачення розвитку збірної.

Водночас спеціальний радник федерації Леонардо, який має значний досвід роботи на керівних посадах, зокрема в Парі Сен-Жермен, може виступити посередником у переговорах між сторонами та допомогти знайти компроміс.