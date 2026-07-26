Павло Василенко

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко різко висловився щодо свого колишнього партнера по Мілану Андреа Пірло через його співпрацю з російською букмекерською компанією Fonbet. Скандал набув нового розголосу на тлі інформації про можливе призначення Пірло головним тренером збірної Італії.

За інформацією SportMediaset, Шевченко заявив, що особисто спілкувався з Пірло, а також з іншими відомими італійськими футболістами, серед яких Франческо Тотті та Марко Матерацці, які брали участь у заходах або співпрацювали з російськими компаніями.

«Я безпосередньо спілкувався з багатьма з них і чітко висловив свою незгоду та позицію України. Я засуджую те, що вони зробили. Люди все розуміють, але все одно зробили свій вибір», – заявив Шевченко.

За словами володаря «Золотого м'яча»-2004, ця ситуація негативно вплинула на його стосунки з колишніми друзями.

«Я висловив своє розчарування, і вони це знають. Їм доведеться з цим жити. Це їхній вибір. Мені було боляче», – наголосив очільник УАФ.

Тим часом навколо Пірло тривають суперечки в Італії. Його співпраця з російською компанією вже стала предметом гострих дискусій і, за повідомленнями місцевих ЗМІ, може ускладнити процес призначення легендарного ексфутболіста на посаду головного тренера збірної Італії.