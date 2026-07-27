Павло Василенко

Андреа Пірло вперше публічно відреагував на гучний скандал, який спалахнув навколо його можливого призначення головним тренером збірної Італії. Легендарний ексфутболіст наголосив, що не має жодних політичних зв'язків із росією, а його співпраця з букмекерською компанією Fonbet носить виключно комерційний характер.

Останніми днями кандидатура 47-річного фахівця опинилася під шквалом критики через його роль амбасадора російської букмекерської компанії. Саме цей факт, за повідомленнями італійських ЗМІ, став однією з головних перешкод на шляху до його призначення наставником Скуадри адзурри.

Пірло вирішив порушити мовчання та опублікував офіційну заяву.

«Останніми днями я з великою гіркотою стежив за дебатами, що розгорнулися навколо мого імені та можливості стати тренером збірної Італії. З поваги до цієї установи, федерації та всіх причетних я досі мовчав. Однак вважаю за необхідне прояснити кілька моментів», – заявив Пірло.

Колишній півзахисник Мілана та Ювентуса підкреслив, що протягом усієї кар'єри діяв виключно в межах законодавства тих країн, де працював.

«Протягом моєї кар'єри, спочатку як гравець, а тепер як тренер, я завжди виконував свою роботу у повній відповідності до законів країн, у яких працював. Професійна співпраця, яка стала предметом суперечок, випливає з мого професійного досвіду в Об'єднаних Арабських Еміратах і має виключно комерційну та спортивну мету», – зазначив італієць.

Пірло також категорично відкинув будь-які спроби надати його співпраці політичного підтексту.

«Надання цій співпраці політичного значення означає приписування мені переконань, яких я ніколи не висловлював. Я шкодую, що суто спортивний вибір так швидко втягнувся в публічне протистояння, яке приписало мені значення та наміри, що не є моїми власними. Любов до Італії не залежить від чиєїсь позиції. Вона є частиною моєї історії, ідентичності та завжди супроводжуватиме мене», – підсумував Пірло.

Попри цю заяву, питання щодо його призначення на посаду головного тренера збірної Італії залишається відкритим. За інформацією місцевих ЗМІ, дискусії навколо кандидатури легендарного футболіста тривають.