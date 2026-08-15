Салах не допоміг. Трабзонспор з Малиновським не втримав перемогу в чемпіонаті Туреччини
Команди поділили очки
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Трабзонспор стартував в новому сезоні турецької Суперліги матчем в Стамбулі проти Касимпаши, а зі стартових хвилин вийшов український хавбек Руслана Малиновського. Поєдинок завершися внічию з рахунком 1:1.
Відзначимо, що протягом другого тайму приблизно 25 хвилин Малиновський відіграв разом зі своїм новим зірковим партнером по команді – єгиптянином Мохамедом Салахом, який вийшов на заміну.
Чемпіонат Туреччини, 1-й тур
Касимпаша – Трабзонспор – 1:1
Голи: Бенедичак, 55 (пен) – Савіолу, 43.