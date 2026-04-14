Маліновський точно пропустить наступний матч Дженоа. Відома офіційна причина
Хавбек збірної України не допоможе «грифонам» у зустрічі з Пізою
14 хвилин тому
Руслан Маліновський. Фото: Дженоа
Півзахисник Дженоа Руслан Маліновський пропустить матч 33-го туру італійської Серії А проти Пізи через дискваліфікацію.
У поєдинку з Сассуоло, який завершився перемогою Дженоа з рахунком 2:1, українець отримав 10-ту жовту картку в нинішньому сезоні чемпіонату Італії. Згідно з регламентом, після кожних п’яти попереджень футболіст автоматично відсторонюється на один матч.
Таким чином, Маліновський не допоможе своїй команді у виїзній зустрічі з Пізою, яка відбудеться 19 квітня.
Нагадаємо, Маліновський відзначився ефектним забитим м'ячем у тій грі.
