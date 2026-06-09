Володимир Кириченко

Трабзонспор зацікавлений у послугах українського нападника Жирони Владислава Ваната. Про це повідомляє Taka Gazete.

За даними джерела, гравець збірної України знаходиться у списку потенційних підписань клубу.

Раніше турки підписали іншого українця Руслана Маліновського.

Також повідомлялось про інтерес Трабзонспора до Віктора Циганкова. У команді вже є український центральний захисник Арсеній Батагов.

24-річний Ванат зіграв за Жирону 29 матчів та забив 10 голів при 2 результативних передачах. У квітні форвард зазнав травми стегна, через яку вибув до кінця сезону.

Жирона минулого сезону посіла 19-те місце у Ла Лізі і вилетіла в Сегунду.

Раніше римська Рома відхилила пропозицію Трабзонспора стосовно трансферу Артема Довбика.