Маліновського мало? Ще один гравець збірної України може перейти до Трабзонспору
На радар турків потрапив гравець Жирони
близько 2 годин томуПідписатися в
Трабзонспор зацікавлений у послугах українського нападника Жирони Владислава Ваната. Про це повідомляє Taka Gazete.
За даними джерела, гравець збірної України знаходиться у списку потенційних підписань клубу.
Раніше турки підписали іншого українця Руслана Маліновського.
Також повідомлялось про інтерес Трабзонспора до Віктора Циганкова. У команді вже є український центральний захисник Арсеній Батагов.
24-річний Ванат зіграв за Жирону 29 матчів та забив 10 голів при 2 результативних передачах. У квітні форвард зазнав травми стегна, через яку вибув до кінця сезону.
Жирона минулого сезону посіла 19-те місце у Ла Лізі і вилетіла в Сегунду.
Раніше римська Рома відхилила пропозицію Трабзонспора стосовно трансферу Артема Довбика.
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