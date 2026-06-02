Марсель ризикує бути виключеним з європейських змагань у сезоні 2026/27, повідомляє L'Equipe. За даними джерела, збитки клубу за останні три сезони сягнули 157 мільйонів євро.

Провансальський клуб підписав зобов'язання з УЄФА щодо досягнення фінансового балансу з 2022 року відповідно до правил фінансового фейр-плей.

Угода встановлювала максимальні втрати в розмірі 60 мільйонів євро протягом трьох сезонів. Повідомляється, що посадовці УЄФА розглянуть справу цього тижня.

Минулого сезону в Лізі 1 Марсель посів п'яте місце, що дає йому право грати в Лізі Європи.

Нагадаємо, що український півзахисник Руслан Маліновський виступав за Марсель у 2023 році: 23 матчі, два голи і один асист. Нещодавно хавбек залишив Дженоа і перейде в Трабзонспор.