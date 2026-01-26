Півзахисник Дженоа Руслан Малиновський допоміг своїй команді вирвати перемогу над Болоньєю з рахунком 3:2, забивши гол із штрафного удару.

Малиновський також наголосив, що суперник був сильним. На його думку, результат матчу багато в чому визначили дрібниці та вилучення голкіпера Болоньї.

«Я вагався, чи подати в центр, чи пробити безпосередньо, але тоді підійшов Жуніор Мессіас і сказав мені пробити, бо Равалья щойно вийшов на поле. Я подивився на лаву запасних і на тренера Де Россі, але не отримав відповіді, тому взяв на себе відповідальність і пробив.

Болонья — сильна команда, сьогодні ми виграли завдяки дрібницям. У нас молоді хлопці, ми маємо допомогти їм розвивати команду. Ключовим моментом стало вилучення їхнього воротаря, Болонья також була втомлена після матчу Ліги Європи».