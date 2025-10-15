У рамках четвертого туру відбору до ЧС-2026 відбувся матч між збірними України та Азербайджану. Команда Сергія Реброва перемогла суперника з рахунком 2:1.

Ключовою фігурою поєдинку став півзахисник Дженоа Руслан Малиновський. У першому таймі він асистував Олексію Гуцуляку, а в другій половині гри сам забив вирішальний м'яч, за що був визнаний найкращим гравцем зустрічі.

Статистичний портал Sofascore включив Малиновського до символічного збірного тижня за підсумками кваліфікаційних матчів ЧС-2026. Півзахисник став єдиним представником української команди, здобувши підсумкову оцінку 8,8.

Для Руслана це був успішний камбек до національної збірної після річної перерви — раніше він відзначився дублем у грі проти Ісландії.