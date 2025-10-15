Малиновський потрапив в символічну збірну тижня відбору ЧС-2026
Хавбек забив гол і віддав асист в матчі проти Азербайджану
близько 2 годин тому
У рамках четвертого туру відбору до ЧС-2026 відбувся матч між збірними України та Азербайджану. Команда Сергія Реброва перемогла суперника з рахунком 2:1.
Ключовою фігурою поєдинку став півзахисник Дженоа Руслан Малиновський. У першому таймі він асистував Олексію Гуцуляку, а в другій половині гри сам забив вирішальний м'яч, за що був визнаний найкращим гравцем зустрічі.
Статистичний портал Sofascore включив Малиновського до символічного збірного тижня за підсумками кваліфікаційних матчів ЧС-2026. Півзахисник став єдиним представником української команди, здобувши підсумкову оцінку 8,8.
Для Руслана це був успішний камбек до національної збірної після річної перерви — раніше він відзначився дублем у грі проти Ісландії.