Збірна Катару вийшла на чемпіонат світу-2026 після домашньої перемоги над Об’єднаними Арабськими Еміратами у матчі відбіркового турніру. Зустріч, що відбулася в Аль-Райяні, завершилася з рахунком 2:1.

Голи за господарів забили Буалем Хухі (49-та хвилина) та Педру Мігель (74-та). У складі збірної ОАЕ відзначився Султан Адиль Аламірі (90+8). На 89-й хвилині катарці залишилися в меншості — червону картку отримав Тарек Салман.

Азія. Відбір до чемпіонату світу-2026. Група A (4-й раунд, 3-й тур)

Катар – ОАЕ 2:1 (Хухі 49, Мігель 74 — Аламірі 90+8)

Під керівництвом іспанського тренера Хулена Лопетегі Катар набрав чотири очки і виграв групу А, забезпечивши собі путівку на чемпіонат світу. На попередньому мундіалі катарці брали участь як господарі турніру.

Друге місце у групі посіла команда ОАЕ, яка ще зберігає шанси потрапити на ЧС через стикові матчі. Третє місце дісталося Оману (1 очко).

Також в азійській кваліфікації путівку на мундіаль вчора здобула Саудівська Аравія.

Світова першість відбудеться у Канаді, США та Мексиці, а стартує турнір 11 червня 2026 року.