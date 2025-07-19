Півзахисник збірної України Руслан Малиновський поділився враженнями від підготовки Дженоа до нового сезону у Серії А, а також висловився про роль, яку може зайняти у команді.

Як зазначив Руслан, головний тренер Патрік Вієйра розглядає можливість використовувати його як глибинного плеймейкера. Також Малиновський дав оцінку новачкам команди, зокрема віковим гравцям, які приєдналися до «грифонів» у це міжсезоння.

«У цій команді багато лідерів, минулого сезону я зіграв лише десять матчів. Мені подобається ідея бути одним із лідерів, прикладом для молодших і допомогою тим, хто має досвід, але лише-но приєднався. Лідери важливі, але найголовніше — бути командою. Це роль, яка мені подобається. Якщо тренер вважає, що я можу добре діяти там — я в його розпорядженні. У кар’єрі грав на різних позиціях: у збірній — на позиції «вісімки», в Аталанті — вище, минулого сезону грав і перед обороною. Для мене це не проблема. Я зрозумів, чого Містер від мене хоче, тож маю просто якісно тренуватись», — цитує слова 32-річного українця TUTTO mercato WEB із посиланням на Il Secolo XIX.

Минулий сезон для українця склався непросто — він отримав серйозну травму восени і зумів провести за Дженоа лише 10 матчів (412 хвилин), відзначившись трьома результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Малиновський вимушено зійшов з тренування Дженоа.