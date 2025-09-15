Головний тренер Дженоа Патрік Вієйра зазначив, що Руслан Малиновський уже готовий виходити у стартовому складі.

Французький фахівець поділився своєю думкою напередодні поєдинку третього туру Серії А проти Комо, який відбудеться сьогодні, 15 вересня, о 21:45 за київським часом.

«Малиновський важливий для нас. Руслан може грати як в опорній зоні, так і вище. Він володіє хорошим ударом та може роздавати гольові передачі, як він це робив у минулому сезоні. Він набирає форму та готовий грати з перших хвилин», — зазначив Вієйра.

Варто нагадати, що в офіційних матчах за Дженоа український півзахисник не відрізнявся від сезону 2023/24, коли він пропустив значну частину чемпіонату через перелом ноги.

