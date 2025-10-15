Малиновський вразив улюбленого тренера феєричним камбеком в збірну України
Після складної травми
18 хвилин тому
Руслан Малиновський. Фото: УАФ
Відомий український тренер Юрій Вернидуб оцінив гру свого експідопічного Руслана Малиновського в жовтневих матчах збірної України. Його слова наводить Tribuna.
Я його хочу привітати з поверненням, він справді глиба української збірної. Два матчі він зіграв за будь-якою шкалою на найвищий бал. Руслан - дуже непоганий виконавець, має вплив на команду. Також показово, що з його поверненням трохи по-іншому заграли. Та, я думаю, й настрій зовсім інший був у хлопців», - розповів Вернидуб.
Малиновський в матчах проти Ісландії (5:3) та Азербайджану (2:1) записав 2 голи+асист.