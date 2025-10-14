Малиновський: «Було нелегко, віддав всі сили»
Хавбек оцінив успіх синьо-жовтих
31 хвилину тому
Півзахисник збірної України Руслан Малиновський прокоментував матч відбору ЧС-2026 проти Азербайджану (2:1).
«Дуже давно не грав через два на третій, і до Ісландії летіти, потім відновлення. Було нелегко, віддав всі сили. Дуже втомився. Дуже радий за команду. Вважаю, що в першому таймі ми багато моментів створили, але не вистачило трошки може одного дотику ще, останньої передачі. Деякі помилки робили, які ми не робимо в інших іграх, але найголовніше був результат.
Ми бачимо, що всі збірні, якщо трошки даєш часу супернику, навіть Азербайджану, вони вміють грати в футбол. Була нелегка гра, але я вважаю, що найголовніше – перемога. Готуємось на наступний матч», – сказав Малиновський пресслужбі УАФ.
Після чотирьох турів Україна посідає друге місце у групі D із 7 очками. Лідирує Франція (10), далі – Ісландія (4) та Азербайджан (1).
Згідно з регламентом, прямі путівки на чемпіонат світу-2026 отримають лише переможці груп. Команди, що посядуть друге місце, навесні 2026 року зіграють у плей-оф за вихід на Мундіаль.
Календар наступних матчів України у відборі ЧС-2026
13 листопада 2025, Франція – Україна
16 листопада 2025, Україна – Ісландія
