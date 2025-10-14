Півзахисник збірної України Руслан Малиновський прокоментував матч відбору ЧС-2026 проти Азербайджану (2:1).

«Дуже давно не грав через два на третій, і до Ісландії летіти, потім відновлення. Було нелегко, віддав всі сили. Дуже втомився. Дуже радий за команду. Вважаю, що в першому таймі ми багато моментів створили, але не вистачило трошки може одного дотику ще, останньої передачі. Деякі помилки робили, які ми не робимо в інших іграх, але найголовніше був результат.

Ми бачимо, що всі збірні, якщо трошки даєш часу супернику, навіть Азербайджану, вони вміють грати в футбол. Була нелегка гра, але я вважаю, що найголовніше – перемога. Готуємось на наступний матч», – сказав Малиновський пресслужбі УАФ.