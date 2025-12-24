Нападник Манчестер Сіті та збірної Аргентини Клаудіо Ечеверрі буде відкликаний з оренди в леверкузенському Баєрі, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Другу половину сезону 19-річний талант проведе в суборенді у Жироні, яка є частиною City Football Group.

Цього сезону за Жирону виступали одразу троє українців. Вінгер Віктор Циганков провів 13 матчів і відзначився чотирма голами та двома асистами. Нападник Владислав Ванат зіграв 16 поєдинків, у яких також забив чотири м’ячі та віддав одну результативну передачу. Голкіпер Владислав Крапивцов виходив на поле тричі й за цей час пропустив вісім м'ячів.

Еччевері за півроку в Баєрі провів 11 матчів: 1 асист.

Жирона має 15 очок у турнірній таблиці Ла Ліги та залишається у зоні вильоту.

Мічел намагатиметься врятуватися українцями. Джерело підтвердило інформацію щодо Шапаренка.