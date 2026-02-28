У рамках 28 туру Англійської Прем'єр-ліги Лідс Юнайтед на своєму полі приймав Манчестер Сіті. Матч пройшов на стадіоні Елланд Роуд та завершився мінімальною перемогою гостей – 1:0.

Єдиний м'яч у зустрічі був забитий у компенсований до першого тайму час: на 45+2 хвилині відзначився Антуан Семеньйо, принісши місттянам три очки.

Після цього туру Лідс Юнайтед із 31 балом посідає 15-е місце у таблиці чемпіонату Англії. Манчестер Сіті, набравши 59 очок, продовжує йти на другу позицію у боротьбі за лідерство.

АПЛ, 28-й тур

Лідс — Манчестер Сіті 0:1

Гол: Семеньйо, 45+2