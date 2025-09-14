Манчестер Сіті легко здолав Ман Юнайтед в дербі
Команда Гвардіоли непомітила опонента
близько 1 години тому
Ерлінг Холанд/фото: Ман Сіті
Манчестер Сіті впевнено розібрався з Манчестер Юнайтед у домашньому дербі четвертого туру Англійської Прем'єр-ліги, розгромивши суперника з рахунком 3:0.
Вже на 18-й хвилині Філ Фоден відкрив рахунок, а потім двічі відзначився норвезький нападник Ерлінг Холанд, який оформив дубль у ворота червоних дияволів.
Ця зустріч стала першою в Англії для нового голкіпера містян Джанлуїджі Доннарумми.
Після чотирьох турів Сіті має в активі шість очок і розташовується на 8-му рядку таблиці, тоді як Юнайтед з 4 балами займає лише 14 місце.
Англійська Прем'єр-ліга, четвертий тур
Манчестер Сіті - Манчестер Юнатйед - 3:0
Голи: Фоден, 18, Холанд, 53, 68