Доннарумма: «Манчестер Сіті завжди мене захоплював»
Італійський воротар розповів про свої амбіції у англійському клубі
близько 2 годин тому
Італійський голкіпер Джанлуїджі Доннарумма розповів про перші враження після переходу до Манчестер Сіті в літнє трансферне вікно.
Манчестер Сіті завжди мене захоплював. Усе навколо мене вражає: тренувальний центр, стадіон — усе просто фантастично. Не можна зрозуміти, які цінності справді важливі для клубу, поки не побачиш це на власні очі. Будівлі й персонал тут чудові, тому я пишаюся, що перебуваю тут, і радий своєму вибору. Сподіваюся, зможу увійти в історію клубу та виграти якнайбільше трофеїв — це моя мета, — сказав Доннарумма в інтерв’ю ESPN.
Минулого сезону воротар став чемпіоном Франції з ПСЖ, здобув Кубок та Суперкубок країни, завоював трофей Ліги чемпіонів і дійшов до фіналу клубного чемпіонату світу.