Володимир Кириченко

Італійський спеціаліст Енцо Мареска розглядається як основний претендент на посаду головного тренера Манчестер Сіті у разі можливої відставки Пепа Гвардіоли. Про це повідомляє The Guardian.

Між представниками «містян» та Марескою вже відбулися позитивні переговори щодо можливого призначення італійця влітку. Клуб готується до сценарію, за якого Гвардіола може залишити команду після закінчення сезону, хоча його угода чинна ще один рік.

Потенційною перешкодою для угоди є те, що він, імовірно, досі має контрактні зобов’язання перед Челсі, де він працював раніше.

З 2022 по 2023 рік Мареска був асистентом Гвардіоли в Манчестер Сіті. Італійський фахівець залишив «аристократів» у січні.

