Морган Гіббс-Вайт, атакувальний півзахисник Ноттінгем Форест, погодив умови особистого контракту з Манчестер Сіті. Про це повідомляє Football Insider. За інформацією джерела, англієць ухвалив рішення приєднатися до команди Хосепа Гвардіоли, попри те, що офіційна домовленість між клубами поки не досягнута.

У сезоні 2024/25 25-річний Гіббс-Вайт був ключовим гравцем Форест у Прем’єр-лізі. Він провів 34 матчі, у яких забив 7 голів і віддав 10 результативних передач. За даними порталу Transfermarkt, трансферна вартість хавбека оцінюється у 50 мільйонів євро.

Якщо трансфер відбудеться, це стане серйозним посиленням для середньої лінії Манчестер Сіті, який цього літа вже активно працює на трансферному ринку.

Також, Манчестер Сіті може витратити 75 млн. євро на нового голкіпера.